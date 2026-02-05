Milano-Cortina diarrea e vomito per la nazionale di hockey finlandese | colpita da un virus prima dell’esordio

Quattro giocatrici della nazionale finlandese di hockey su ghiaccio sono finite in ospedale prima dell’esordio alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Le atlete hanno accusato diarrea e vomito, e i medici hanno scoperto che sono state colpite dal norovirus, un virus molto contagioso. La squadra si è trovata a fare i conti con questo problema proprio mentre si preparava a scendere in campo, mettendo in forse la loro partecipazione all’evento.

Quattro giocatrici della nazionale finlandese di hockey su ghiaccio femminile sono state contagiate dal norovirus, un virus altamente contagioso, prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina, secondo quanto riportato dai media che citano il medico della squadra, Maarit Valtoten. Il virus provoca vomito e diarrea improvvisi e gravi e può essere trasmesso attraverso cibo o acqua contaminati. Le sessioni di allenamento e gli incontri con i media di ieri sono state annullate per precauzione. Questa sera, un giorno prima della cerimonia di apertura, la nazionale finlandese giocherà la sua partita d'esordio contro il Canada a Milano.

