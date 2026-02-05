La solidarietà delle tifose Raccolta delle giallo azzurre

La solidarietà delle tifose si fa sentire a Carrara. Le ‘Donne giallazzurre’ e il fan club del Carrarese hanno avviato una raccolta alimentare per sostenere la Caritas del Duomo. Le tifose hanno portato generi di prima necessità, dimostrando ancora una volta quanto il calcio possa unire le persone anche fuori dal campo.

Al via la raccolta alimentare delle ' Donne giallazzurre ' e del Carrarese fan club a favore della Caritas del Duomo di Carrara. Gli alimenti raccolti dalle donne del tifo saranno distribuiti alle famiglie bisognose della città. Per donare c'è tempo fino al 21 febbraio acquistando prodotti in scatola o a lunga conservazione. La raccolta dei generi alimentari sarà fatta fuori dello stadio dei Marmi in occasione della prossima partita casalinga di questo fine settimana contro il Sudtirol, e durante l'altra gara casalinga, quella con il Monza in programma allo stadio dei Marmi il 21 febbraio. Dall'8 al 20 febbraio invece la raccolta alimentare a favore della Caritas avrà come punto di riferimento il bar gelateria Capriccio 2, base di riferimento per numerosi supporter della Carrarese calcio e dei ragazzi di mister Antonio Calabro.

