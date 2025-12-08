Befana Ribelle calze e dolciumi ai bambini meno fortunati grazie all' impegno delle tifose pielline | Aiutateci a regalare un sorriso

L'iniziativa della Befana Ribelle vede le tifose pielline impegnate nella raccolta di calze e dolciumi per i bambini meno fortunati. Con entusiasmo e solidarietà, vogliono regalare un sorriso a chi vive momenti difficili, riempiendo centinaia di calze con caramelle, cioccolatini e prelibatezze, dimostrando che anche un piccolo gesto può fare la differenza.

Caramelle, dolcetti, cioccolatini e varie prelibatezza per riempire centinaia e centinaia di calze da donare ai bambini meno fortunati della città, sperando di riuscire a regalare un sorriso con un piccolo gesto. È la Befana Ribelle organizzata per il quinto anno di fila dalle RebelsGirls Pielle. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

