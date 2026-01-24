LIVE Errani Paolini-Birrell Gibson 6-3 1-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | break delle australiane dopo il calo delle azzurre

Aggiornamenti in tempo reale dall'Australian Open 2026: Errani e Paolini affrontano Birrell e Gibson. Dopo un primo set vinto dalle italiane, il match si è fatto più equilibrato, con le australiane che hanno ottenuto un break importante nel secondo parziale. Segui la diretta per tutte le novità e i momenti salienti di questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Volée vincente di Sara. 40-40 Errani lascia scorrere il lob convinta che Paolini fosse pronta all'intervento: cosi non è. A-40 Lunga la risposta di Birrel. 40-40 Ottima risposta lungolinea di Gibson, Errani non controlla la volée. 40-30 Prima vincente di Paolini! 30-30 Questa volta la volée di Errani è definitiva. 15-30 CHE NUMERO DI GIBSON! Errani trova la volée quasi vincente ma l'australiana con un guizzo incredibile riesce a rispedire la palla di là. 15-15 Prima vincente di Jas. 0-15 Smash di Gibson. Serve Paolini. 1-4 GAME BIRRELGIBSON. Gli errori delle azzurre consegnano il servizio a delle modeste australiane.

