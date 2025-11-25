Orientamento iscrizioni Open Day come organizzarlo? Partecipazione dei docenti è volontaria cambia la vita quotidiana della scuola?

Negli ultimi anni l’Open Day è diventato un elemento centrale nella vita delle scuole italiane, sempre più chiamate a raccontarsi in un sistema educativo caratterizzato da una crescente pluralità dell’offerta formativa. Quest’ultima, infatti, non si limita più solamente alle tradizionali attività di lezione, ma si arricchisce con una serie di proposte extracurricolari che possono rendere distintivo un istituto rispetto all’altro. In questo senso, le iniziative di presentazione rivestono un ruolo ormai fondamentale, essendo uno spazio di incontro diretto, trasparente e partecipato, dove la scuola può mostrare la propria identità, i propri ambienti di apprendimento e, nel complesso, la sua visione pedagogica, aiutando le famiglie e gli studenti a compiere scelte adeguate al proprio progetto di crescita. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

