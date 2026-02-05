La Russia ha intercettato le comunicazioni di alcuni satelliti europei. La notizia ha fatto subito il giro del mondo mentre Mosca continua a colpire le città ucraine. Le autorità russe non hanno confermato ufficialmente, ma fonti vicine ai servizi di sicurezza parlano di un’attività intensa nello spazio. Rimane alta la tensione tra Mosca e i Paesi occidentali, anche se questa volta il fronte si sposta oltre i confini terrestri.

L’ultimo allarme sulla Russia, impegnata in queste ore nei negoziati con Stati Uniti e Ucraina ad Abu Dhabi mentre continua a martellare senza sosta le città ucraine, non riguarda mosse ostili di Mosca sulla terra ma nello spazio. Stando infatti a quanto riportato da funzionari della sicurezza europei al Financial Times, due sonde spaziali della Federazione, Luch-1 e Luch-2, avrebbero infatti intercettato le comunicazioni di almeno una dozzina di satelliti europei. Il timore espresso dalle fonti del quotidiano britannico non riguarderebbe solo i rischi legati alla sottrazione di informazioni sensibili ma anche la possibilità che il Cremlino riesca a “manipolare” le traiettorie dei satelliti o, nel peggiore degli scenari, a farli schiantare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "La Russia ha intercettato le comunicazioni dei satelliti europei"

La Russia avrebbe spiato le comunicazioni di alcuni satelliti europei.

La Russia avrebbe intercettato le comunicazioni di una dozzina di satelliti europei, secondo alcuni funzionari della sicurezza sentiti dal Financial Times.

