Giovedì 5 febbraio, Gerry Scotti torna in prima serata su Mediaset con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna. Questa volta, la condizione si anima con la presenza di Samira Lui, che incanta il pubblico e anche Gerry, con il suo modo di affrontare il gioco. Alla fine, Scotti le assegna un meritato “10”, lasciando tutti soddisfatti. La puntata si preannuncia ricca di sorprese e di buona atmosfera.

Giovedì 5 febbraio l’access prime time Mediaset si accende ancora una volta con Gerry Scotti e Samira Lui in una nuova puntata de La Ruota della Fortuna. Una serata che si apre all’insegna della complicità tra i due, ma che fin da subito sembra avere una sola protagonista: Samira. Il suo look rosso e nero cattura immediatamente l’attenzione di Gerry, che non nasconde il suo entusiasmo davanti alla collega. E mentre il gioco inizia a prendere forma tra tabelloni e spicchi, si percepisce che l’atmosfera della puntata riserverà anche qualche momento inaspettato e “incantatore”. Samira Lui, il dettaglio del look che colpisce Gerry Scotti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira incanta Gerry (e non solo): “Meriti un 10”

Approfondimenti su Gerry Scotti

La Ruota della Fortuna torna in tv martedì 27 gennaio con una nuova puntata.

Samira Lui è stata ospite di Verissimo e ha raccontato di più sulla sua vita privata e professionale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Gerry Scotti

Argomenti discussi: La ruota della fortuna: Alessio alla Ruota delle Meraviglie Video; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e la proposta a Samira Lui: Lo facciamo insieme?. Poi chiede una medicina; Lorenzo, cuore di papà e autista del 118 è il nuovo campione alla Ruota della Fortuna: Tutto per i miei figli; La Ruota della Fortuna, quanto ha vinto il campione Domenico ieri 2 febbraio.

La ruota della fortuna perde terreno su Affari tuoi : perché non c'entra solo Fabrizio CoronaChi ci legge con una certa assiduità ricorderà che, diversi mesi fa, avevamo messo in guardia La ruota della fortuna dal rischio di una sovraesposizione. È una logica molto italiana quella di spremere ... vanityfair.it

La Ruota della Fortuna, Samira incanta Gerry (e non solo): Meriti un 10Samira Lui è scesa dalla scalinata de La Ruota della Fortuna con un bellissimo look: ma è un dettaglio a incantare Gerry Scotti ... dilei.it

Ascolti tv Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna facebook