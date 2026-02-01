Gerry Scotti su Samira Lui a Verissimo | A La Ruota Della Fortuna non volevo solo una bellezza giracaselle
Samira Lui è stata ospite di Verissimo e ha raccontato di più sulla sua vita privata e professionale. Ha parlato del suo rapporto con Luigi Punzo e ha fatto chiarezza sul suo ruolo a La Ruota della Fortuna, precisando di non essere lì solo per apparire bella, ma di voler portare contenuti e passione.
Samira Lui ospite di Verissimo oggi ha parlato della sua famiglia, dell'amore che prova per Luigi Punzo e del successo de La Ruota della Fortuna. "Gerry Scotti è una grande persona, abbiamo un rapporto di amicizia, di stima", ha commentato dopo aver visto la sorpresa del conduttore per lei.🔗 Leggi su Fanpage.it
