Gerry Scotti su Samira Lui a Verissimo | A La Ruota Della Fortuna non volevo solo una bellezza giracaselle

Samira Lui è stata ospite di Verissimo e ha raccontato di più sulla sua vita privata e professionale. Ha parlato del suo rapporto con Luigi Punzo e ha fatto chiarezza sul suo ruolo a La Ruota della Fortuna, precisando di non essere lì solo per apparire bella, ma di voler portare contenuti e passione.

Samira Lui ospite di Verissimo oggi ha parlato della sua famiglia, dell'amore che prova per Luigi Punzo e del successo de La Ruota della Fortuna. "Gerry Scotti è una grande persona, abbiamo un rapporto di amicizia, di stima", ha commentato dopo aver visto la sorpresa del conduttore per lei.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Samira Lui

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Samira Lui

Argomenti discussi: La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e il complimento dietro le quinte a Samira Lui; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti si emoziona per Striscia la Notizia: Giorno storico. E Samira Lui (forse) sbaglia vestito; De Martino svela un video imbarazzante di Samira Lui e Gerry Scotti; Samira Lui sparita dai social prima delle accuse di Corona: cosa sta succedendo.

Falsissimo, Samira Lui e Gerry Scotti: cosa hanno rivelato Claudio Lippi e CoronaSamira Lui e Gerry Scotti sono ormai nel mirino di Fabrizio Corona: cosa ha rivelato a Falsissimo. dilei.it

Samira Lui, nuovi obiettivi e grandi sogni: a sorpresa le parole di Gerry ScottiSamira Lui scivola nello spazio televisivo come un’idea che arriva prima del rumore. A La Ruota della Fortuna è la valletta, sì, ma chiamarla così è come definire un romanzo un mucchio di pagine. 361magazine.com

In una sola foto ci sono due mondi della TV italiana: Stefano De Martino e Gerry Scotti. Due epoche, due stili, due modi opposti di stare davanti alle telecamere… ma entrambi amatissimi. Stefano è la leggerezza moderna: ironia, improvvisazione, ritmo da sho - facebook.com facebook

Ex Letterina di Passaparola Cristina Cellai: #GerryScotti scherzava con noi, ma non ci ha mai provato" x.com