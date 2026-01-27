la ruota della fortuna gerry scotti accoglie bisio e samira incanta

La Ruota della Fortuna torna in tv martedì 27 gennaio con una nuova puntata. Gerry Scotti accoglie Beppe Bisio sul palco, mentre Samira incanta il pubblico con la sua presenza. Tra risate e momenti leggeri, lo show continua a intrattenere senza complicazioni.

La Ruota della Fortuna torna in onda martedì 27 gennaio con una nuova puntata che tra sorrisi e leggerezza ci fa credere che nulla sia successo. E invece sullo sfondo resta il brusio che nelle ultime ore ha acceso la curiosità del pubblico dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona che, come sempre, hanno scatenato un terremoto. Gerry Scotti e Samira Lui sono stati trascinati in mezzo dall’ex re dei paparazzi ma riprendono come se niente fosse il loro posto al centro dello storico game show, pronti a far girare di nuovo la ruota e a regalare un’altra serata all’insegna del divertimento. Mentre su Instagram lei ha cancellato tutti i post, lui ha limitato i commenti. 🔗 Leggi su Dilei.it

