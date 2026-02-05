La ' roulette russa' degli operai | attraversano la via Emilia al buio tra auto e camion a tutta velocità

Questa mattina, alcuni operai sono stati costretti ad attraversare la strada nel buio completo, con la nebbia che rendeva tutto ancora più difficile. La via Emilia era piena di auto e camion che passavano a tutta velocità, mentre loro si spostavano tra i veicoli per arrivare al lavoro alle sette. Una scena che ricorda una roulette russa, con il rischio di incidenti sempre dietro l’angolo.

Dopo due anni la situazione non è cambiata: alcuni lavoratori delle aziende Sma Serbatoi e di Carbognani rischiano grosso ogni mattina, solo per iniziare il turno di lavoro alle sette Costretti ad attraversare la strada, nel buio completo e spesso con la nebbia, tra auto e camion che sfrecciano lungo la via Emilia per iniziare il turno di lavoro alle sette di mattina. Sono passati due anni. Nel febbraio del 2024 abbiamo seguito i lavoratori che, dopo aver preso l'autobus in stazione a Parma, si recavano al lavoro. Siamo tornati dal loro per capire com'è la situazione oggi. Non è cambiata.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Nella via Emilia, i lavoratori che costruiscono la roulette degli autobus si muovono tra auto e camion senza alcuna protezione e con poca illuminazione.

