La ' roulette russa' degli operai | attraversano la via Emilia al buio tra auto e camion a tutta velocità
Questa mattina, alcuni operai sono stati costretti ad attraversare la strada nel buio completo, con la nebbia che rendeva tutto ancora più difficile. La via Emilia era piena di auto e camion che passavano a tutta velocità, mentre loro si spostavano tra i veicoli per arrivare al lavoro alle sette. Una scena che ricorda una roulette russa, con il rischio di incidenti sempre dietro l’angolo.
Dopo due anni la situazione non è cambiata: alcuni lavoratori delle aziende Sma Serbatoi e di Carbognani rischiano grosso ogni mattina, solo per iniziare il turno di lavoro alle sette Costretti ad attraversare la strada, nel buio completo e spesso con la nebbia, tra auto e camion che sfrecciano lungo la via Emilia per iniziare il turno di lavoro alle sette di mattina. Sono passati due anni. Nel febbraio del 2024 abbiamo seguito i lavoratori che, dopo aver preso l'autobus in stazione a Parma, si recavano al lavoro. Siamo tornati dal loro per capire com'è la situazione oggi. Non è cambiata.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Approfondimenti su Via Emilia
Operai costruiscono una roulette degli autobus a Emilia: traffico frenetico e rischi sulle strade
Nella via Emilia, i lavoratori che costruiscono la roulette degli autobus si muovono tra auto e camion senza alcuna protezione e con poca illuminazione.
“Salta” il posto di blocco e scappa a tutta velocità fra auto e camion: nel bagagliaio nascondeva un kit per lo scasso
Ultime notizie su Via Emilia
Argomenti discussi: La roulette russa di chi va in bicicletta, in Veneto 2.600 incidenti e 29 morti in un anno: Troppi pericoli, metà delle ciclabili non sono a norma; La 'roulette russa' degli operai: attraversano la via Emilia al buio tra auto e camion a tutta velocità; Non solo Niscemi: in Italia si costruisce nelle aree a rischio; Operai costruiscono una roulette degli autobus a Emilia | traffico frenetico e rischi sulle strade.
La roulette russa di chi va in bicicletta, in Veneto 2.600 incidenti e 29 morti in un anno: «Troppi pericoli, metà delle ciclabili non sono a norma»Altamura, polizia locale di Verona: «Nel 2025 i dati stanno migliorando ma dobbiamo fare di più. Automobilisti distratti, spesso al cellulare» ... corrieredelveneto.corriere.it
CONSELICE - EMILIA ROMAGNA facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.