Salta il posto di blocco e scappa a tutta velocità fra auto e camion | nel bagagliaio nascondeva un kit per lo scasso

Ternitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un vero e proprio kit dello scasso per abbattere qualsiasi portone è stato trovato a bordo di una Mercedes inseguita dalle pattuglie della polizia stradale di Orvieto in autostrada dopo che il conducente non si era fermato all’alt degli agenti.L’inseguimento è scattato quando i poliziotti si sono. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Fugge dal posto di blocco, schianto fatale - Stava scappando da un posto di blocco della Polizia stradale il trentenne romeno che domenica sera si è schiantato in... Da ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Salta Posto Blocco Scappa