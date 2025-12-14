Corridoi verdi e un' aria più buona da respirare | come cambia la città di Novara

Novara si prepara a trasformarsi grazie a un investimento di 2,6 milioni di euro proveniente dal bando di forestazione urbana della Regione Piemonte. L’obiettivo è creare corridoi verdi all’ingresso e nel centro della città, migliorando la qualità dell’aria e rendendo l’ambiente urbano più sostenibile e accogliente per i cittadini.

Corridoi verdi all'ingresso della città verso il centro, una migliore qualità dell'aria. Così cambierà la città di Novara grazie all'arrivo di 2 milioni e 600mila euro del bando di forestazione urbana finanziato dalla regione Piemonte.Il progetto proposta dalla città era volto alla creazione "di. Novaratoday.it Viaggi sostenibili, il virtuoso esempio di Medellín in Colombia - Per questo motivo, su diversi fronti si sta intervenendo al fine di gestire e/o porre rimedio a questa ... siviaggia.it A Medellín fa meno caldo di un tempo - L’aumento delle temperature è stato particolarmente sentito nelle città, dove le grandi aree in cemento e gli ... ilpost.it CAPODANNO 2026 “Non serve a niente rifugiarsi nei sogni e dimenticarsi di vivere.” Siete pronti a varcare le porte del mondo magico al Teatro Verdi? Per Capodanno vi condurremo in un viaggio incantato tra la Sala Grande di Hogwarts, i corridoi animati d - facebook.com facebook © Novaratoday.it - Corridoi verdi e un'aria più "buona" da respirare: come cambia la città di Novara