Verdi in Rock | spazio ai giovani talenti scuole di musica brindisine

Il Comune di Brindisi e la Fondazione Nuovo Teatro Verdi annunciano la seconda edizione di

Il Comune di Brindisi e la Fondazione Nuovo Teatro Verdi presentano la seconda edizione di "Verdi in Rock", rassegna che mette al centro le scuole musicali di Brindisi e il loro dialogo continuo con il linguaggio del rock. Otto appuntamenti scandiscono un percorso costruito sul lavoro didattico e sull'esperienza musicale maturata all'interno delle scuole. Ogni serata è curata da una realtà cittadina diversa, con il compito di proporre un proprio repertorio e una propria lettura del rock, dai classici alle contaminazioni più recenti.

