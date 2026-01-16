Verdi in Rock | spazio ai giovani talenti scuole di musica brindisine
Il Comune di Brindisi e la Fondazione Nuovo Teatro Verdi annunciano la seconda edizione di
Il sottopalco del teatro, ristrutturato di recente, ospiterà otto eventi fra l'11 febbraio e il 20 maggio. In programma anche l'esibizione di Nicola Andrioli, pianista brindisino di fama internazionale Il Comune di Brindisi e la Fondazione Nuovo Teatro Verdi presentano la seconda edizione di "Verdi in Rock", rassegna che mette al centro le scuole musicali di Brindisi e il loro dialogo continuo con il linguaggio del rock. Otto appuntamenti scandiscono un percorso costruito sul lavoro didattico e sull'esperienza musicale maturata all'interno delle scuole. Ogni serata è curata da una realtà cittadina diversa, con il compito di proporre un proprio repertorio e una propria lettura del rock, dai classici alle contaminazioni più recenti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
