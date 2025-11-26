Omicidio Crox c' è la sentenza d' appello | ridotte le condanne per i due minori accusati di averlo ucciso

Ilpescara.it | 26 nov 2025

Pene ridotte ai due minorenni ritenuti i responsabili dell’uccisione del 16enne Christopher Thomas Luciani con 25 coltellate la sera la sera del 23 giugno 2024 nel parco Baden Powell di Pescara. Lo ha stabilito la corte d’appello di L’Aquila. Per uno dei due la condanna è passata da 19 a 16 anni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

