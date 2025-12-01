Omicidio Francesco Pio Maimone confermato la condanna all’ergastolo in appello per Francesco Valda

Ilfattoquotidiano.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la condanna allergastolo inflitta in primo grado a Francesco Pio Valda, per l’omicidio di Francesco Pio Maimone, ucciso da uno dei colpi di pistola esplosi da Valda al culmine di una lite scoppiata solo per un paio di scarpe sporcato. Presenti in aula, alla lettura del dispositivo, Antonio e Tina Maimone, i genitori di Francesco Pio Maimone, che hanno accolto tra le lacrime la decisione del giudice. I giudici hanno confermato anche le condanne inflitte in primo grado a Pasquale Saiz, Giuseppina Niglio e Alessandra Clemente. Per Salvatore Mancini, invece, ha escluso l’aggravante mafiosa e rideterminando la pena a 2 anni e sei mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

