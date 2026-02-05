La responsabilità medica in oculistica | convegno alla LUMSA

Questa mattina a Roma si è svolto un convegno nazionale dedicato alla responsabilità medica in oculistica. I medici, gli avvocati e gli esperti si sono incontrati per discutere di casi reali, responsabilità e come gestire al meglio le cause legali che coinvolgono questa specialità. L’obiettivo è chiarire le regole e ridurre i rischi in un settore che riguarda la salute degli occhi.

Cosa: Un convegno nazionale dedicato alla responsabilità professionale e alla gestione dei sinistri in ambito oculistico. Dove e Quando: Roma, Sala Convegni "Giubileo" della Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA), venerdì 6 febbraio dalle ore 9:00. Perché: L'oculistica è al settimo posto tra le specialità per denunce di malpractice, con un impatto profondo sulla vita dei pazienti. Il delicato equilibrio tra l'eccellenza della chirurgia oftalmica e i diritti del paziente torna al centro del dibattito nazionale nella Capitale. Venerdì 6 febbraio, la Sala Convegni "Giubileo" della LUMSA ospiterà un incontro di alto profilo scientifico e giuridico intitolato La responsabilità medica in materia oculistica.

