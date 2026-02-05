La raccolta differenziata raggiunge quota 77% | più vicino l' obiettivo dell' 80%

La differenziata in Italia cresce ancora e ora raggiunge il 77 per cento. È un aumento netto rispetto al 71 per cento di prima, prima dell’introduzione del nuovo calendario di conferimento. La strada verso l’obiettivo dell’80 per cento si fa più concreta, e i cittadini sembrano aver risposto positivamente alle novità.

La provincia di Parma continua a migliorare nella raccolta differenziata, raggiungendo il 79,8% e avvicinandosi all’obiettivo dell’80%.

Nel 2024, l'Emilia-Romagna si conferma leader in Italia per la raccolta differenziata, raggiungendo il 79% a livello regionale.

