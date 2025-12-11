Rifiuti anche il report dell' Ispra premia Forlì | è tra i capoluoghi più virtuosi per la raccolta differenziata
Nel 2024, l'Emilia-Romagna si conferma leader in Italia per la raccolta differenziata, raggiungendo il 79% a livello regionale. Tra i capoluoghi più virtuosi, Forlì si distingue, ricevendo il riconoscimento anche dal report dell'Ispra. Questa crescita testimonia l'impegno della regione nel promuovere pratiche sostenibili e rispettose dell'ambiente.
Prima regione in Italia per raccolta differenziata. È l’Emilia-Romagna che, nel 2024, ha visto crescere ancora questo processo di separazione dei rifiuti, per tipo di materiale, toccando quota 79% a livello regionale, superando il Veneto che da anni occupava il gradino più alto del podio, con un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
