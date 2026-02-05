La questione sicurezza approda in Consiglio dei ministri

Da tv2000.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina il governo ha messo sul tavolo due testi importanti: un decreto legge e un disegno di legge. Sono stati presentati per rafforzare la sicurezza e tutelare i cittadini, puntando a mantenere l’ordine pubblico. La questione è diventata al centro dell’attenzione, e ora si attende la discussione in Consiglio.

La questione sicurezza. Oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri, un decreto legge e un disegno di legge “a garanzia dei cittadini e dell’ordine pubblico”. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - La questione sicurezza approda in Consiglio dei ministri

