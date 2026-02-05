La questione sicurezza approda in Consiglio dei ministri

Questa mattina il governo ha messo sul tavolo due testi importanti: un decreto legge e un disegno di legge. Sono stati presentati per rafforzare la sicurezza e tutelare i cittadini, puntando a mantenere l’ordine pubblico. La questione è diventata al centro dell’attenzione, e ora si attende la discussione in Consiglio.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.