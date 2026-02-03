Rinviato a giovedì il Consiglio dei ministri sulla sicurezza I problemi del governo con il Colle

Il Consiglio dei ministri sulla sicurezza è stato spostato a giovedì pomeriggio. La riunione, prevista inizialmente per mercoledì, si terrà quindi con un giorno di ritardo. La decisione arriva mentre il governo affronta tensioni con il Colle e cerca di riorganizzare gli incontri ufficiali.

Il prossimo Consiglio dei ministri si dovrebbe tenere giovedì nel pomeriggio, verso le 17, e non mercoledì come inizialmente programmato. Il governo ha ritenuto infatti necessario un "rinvio tecnico" di 24 ore per mettere a punto le norme del nuovo decreto Sicurezza. Uno slittamento che però più che un "rinvio tecnico" è un tentativo di mediazione con la presidenza della Repubblica per arrivare a un compromesso tra esecutivo e Colle su alcune norme inserite nel nuovo decreto Sicurezza, soprattutto circa il fermo preventivo a 12 ore. Allinearsi prima per evitare bocciature poi, è questo che ha suggerito a Giorgia Meloni di muoversi con calma e oculatezza nonostante gli scontri di sabato a Torino tra manifestanti pro Askatasuna ( il centro sociale sgomberato il 18 dicembre 2025 ) e le forze dell'ordine, con alcuni agenti finiti in ospedale, offrissero quei requisiti di necessità e urgenza per varare il decreto Sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Questa mattina il governo ha deciso di spostare il prossimo Consiglio dei ministri a giovedì pomeriggio, alle 17, invece di mercoledì come previsto.

