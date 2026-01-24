Punti di luce Essere una donna nella Shoah la mostra del Liceo Torricelli – Ballardini

Sotto le volte del Chiostro Maggiore della Biblioteca Comunale Manfrediana, è stata inaugurata la mostra “Punti di luce. Essere una donna nella Shoah”, organizzata dal Liceo Torricelli – Ballardini. L'esposizione intende offrire uno sguardo rispettoso e approfondito sulla testimonianza delle donne durante quel periodo, valorizzando le loro storie e il ruolo avuto nella memoria collettiva.

Alla cerimonia erano presenti il Sindaco Massimo Isola, l'Assessore all'Istruzione Martina Laghi, il Consigliere regionale Niccolò Bosi

