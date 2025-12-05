Protesta ProPal interrompe il consiglio comunale di Bologna | Fermate la partita contro l’Hapoel Tel Aviv

Bologna, 5 dicembre 2025 – Blitz dei collettivi in consiglio comunale, dove gli attivisti pro-Pal hanno fatto irruzione chiedendo che la partita "del genocidio", come l'hanno definita nei giorni scorsi i Giovani Palestinesi, tra Virtus e Hapoel Tel Aviv - in programma venerdì 12 nel palazzo allestito in Fiera - non si giochi. Bandiere palestinesi e fischietti in consiglio comunale. Con diverse bandiere palestinesi e fischietti alla mano, un gruppo di circa dieci attivisti, tra Gp e Potere al Popolo, è entrato a Palazzo d'Accursio, arrivando fin dentro la sala in cui si stava svolgendo la seduta, alla presenza, tra l'altro, di due classi dell'istituto comprensivo 5. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Protesta ProPal interrompe il consiglio comunale di Bologna: “Fermate la partita contro l’Hapoel Tel Aviv”

