La linea ferroviaria Seregno-Carnate torna al centro del dibattito politico in Brianza. La mozione presentata in Provincia chiede con fermezza di riattivare il servizio, sospeso da anni. I rappresentanti del centrosinistra sostengono che il ripristino migliorerebbe i collegamenti e faciliterebbe gli spostamenti quotidiani. Ora si aspetta una decisione concreta, mentre i cittadini sperano in una risposta rapida.

Il centrosinistra brianzolo torna a chiedere con forza la riattivazione della linea ferroviaria Seregno-Carnate. A rilanciare il tema è il gruppo provinciale Brianza Rete Comune, che ha presentato una mozione per sollecitare un intervento immediato, soprattutto in vista del lungo stop previsto per il Besanino a causa dei cantieri della Pedemontana. "La Seregno-Carnate è un asse strategico: va ripristinata", affermano i consiglieri, collegando la richiesta anche al progetto dell’ Orio Express, il futuro collegamento ferroviario diretto con l’aeroporto di Bergamo. Secondo il gruppo, il tracciato verso Orio al Serio "deve necessariamente attraversare la Brianza", territorio che per peso demografico ed economico non può essere escluso dalle nuove infrastrutture regionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La mozione in Provincia: "Va riattivata"

L'installazione di un presidio fisso della Polizia Ferroviaria in zona stazione può migliorare significativamente la sicurezza pubblica.

