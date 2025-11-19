L' opposizione presenta la mozione di sfiducia a Schifani | Va discussa e votata prima della Finanziaria

La strada è in salita e nessuno dei deputati dell'opposizione all'Ars, che stamattina hanno presentato la mozione di sfiducia al presidente della Regione, lo nasconde. Si parte da 23 firme: ne servono 36 per mandare a casa il governo guidato da Renato Schifani. Anzi da "Totò" Schifani, come dice. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

