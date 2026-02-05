La montagna raccontata e vissuta fino all’ultimo | addio a Simone un uomo generoso

La comunità di Tarvisio piange Simone De Cillia, un uomo che amava la montagna fino all’ultimo respiro. A soli 33 anni, Simone, conosciuto per la sua generosità e il suo stile di vita in sintonia con la natura, è stato trovato senza vita in un’area montana della Val Canale. La sua scomparsa ha scosso amici e conoscenti, che lo ricordano come un appassionato di sport e un vero amante dell’ambiente alpino. La sua morte lascia un vuoto grande tra chi lo aveva incontrato lungo i sentieri che tanto

La montagna come stile di vita, prima ancora che come passione. Simone De Cillia, 33 anni, di Tarvisio, era un uomo di sport, natura e libertà, conosciuto in Val Canale per il suo legame profondo con l’ambiente alpino e per una passione autentica vissuta in ogni stagione. Un modo di vivere e di.🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

