L' anticiclone porta nebbia e smog in Emilia Romagna e in montagna addio neve | fino a quando

L'anticiclone porta condizioni di cielo sereno e poca nuvolosità in Emilia Romagna, con nebbia e smog che persistono nelle aree pianeggianti. In montagna, invece, la neve sta lentamente scomparendo. Le previsioni indicano un periodo stabile e soleggiato, con possibili variazioni solo a ridosso di Capodanno.

Bologna, 11 dicembre 2025 – 'Cielo sereno o poco nuvoloso'. Il biglietto da visita che annuncia il quadro meteo in Emilia Romagna dei prossimi giorni, almeno fino al fine settimana di Santa Lucia ormai alle porte, ma con una tendenza che potrebbe spingersi addirittura fino a capodanno, parrebbe mettere di buon umore. Ma a volte, soprattutto a dicembre inoltrato, le apparenze ingannano. "In effetti – argomenta il tecnico meteorologo Ampro Roberto Nanni – il quadro attuale nasconde non poche insidie, legate prima di tutto ai consistenti banchi di nebbia coi quali dovremo fare i conti in particolare lungo le coste settentrionali dell'Adriatico, nell'area padana, lungo il Po e anche nelle valli interne della regione.

