Matteo Salvini si mostra deciso e senza mezzi termini. In un’intervista, il leader della Lega afferma che l’addio di Vannacci non cambia nulla e che, anzi, la sua forza politica è cresciuta. Salvini ricorda di essere nella Lega dal 1991 e sottolinea di aver visto passare molti, anche alcuni non affidabili, che poi si sono rivelati ingrati. La sua voce resta ferma: per lui, il capitolo è chiuso e la Lega va avanti senza guardarsi indietro.

“Per me il capitolo è chiuso. Ho la tessera della Lega dal 1991 e quindi ne ho visti tanti, anche alcuni che non hanno mantenuto la parola e gli impegni, ingrati ”. Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa sul referendum della giustizia alla Camera risponde a quattro domande concesse dallo staff. Due riguardano, ovviamente il caso del giorno. “Quelli di Vannacci sono 500mila voti della Lega, non porta via niente. Dispiace umanamente, ma non preoccupa”. Ma il leader della Lega, alla domanda su una sua eventuale autocritica per aver portato Vannacci nella Lega, rilancia. “Gli abbiamo spalancato le porte di casa quando tutti lo attaccavano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Salvini: “L’addio di Vannacci? Oggi la Lega è più forte. Ho visto tanti ingrati passare da qui”

Approfondimenti su Vannacci Lega

Oggi alle 16, il generale Vannacci annuncerà ufficialmente la sua uscita dalla Lega durante il consiglio federale convocato da Matteo Salvini a via Bellerio.

Roberto Vannacci potrebbe lasciare la Lega.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

SALVINI AVVERTE VANNACCI: CHI ESCE DALLA LEGA FINISCE NEL NULLA

Ultime notizie su Vannacci Lega

Argomenti discussi: Lega, l’addio di Vannacci: fuori dal gruppo dei Patrioti nell’Europarlamento. Salvini: Tradita la fiducia de…; L'ira di Salvini per l'addio di Vannacci: Conta il popolo, non Re o generali. Sono deluso e amareggiato; Lega, Vannacci verso l’addio. I sondaggisti: Vale il 2%. Ma Salvini prova a mediare; Vannacci dice addio alla Lega: Proseguo la mia strada da solo. Futuro Nazionale è realtà.

Salvini e l'addio di Vannacci: Deluso, onore e lealtà per noi hanno un significatoArrabbiato? No. Deluso e amareggiato. Così sui social Matteo Salvini commenta l'addio di Roberto Vannacci alla Lega. Il partito, spiega il vicepremier e leader del Carroccio, aveva accolto nella ... adnkronos.com

Vannacci lascia la Lega e rompe con Salvini: nasce Futuro nazionaleL’addio di Vannacci alla Lega segna la rottura con Salvini e accelera la nascita di Futuro nazionale, aprendo nuove tensioni nel centrodestra ... panorama.it

Sky tg24. . "Per me il capitolo è chiuso". Cosi il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato l'addio del generale Roberto Vannacci, che è uscito dalla Lega per fondare un nuovo partito, Futuro Nazionale. "Ho la tessera della Lega dal '91, ne ho visti tanti c - facebook.com facebook

L’addio di Vannacci mette in crisi Salvini x.com