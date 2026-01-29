Emma su Stefano e Belen | Una storia finita tra i riflettori ne ho pagato il prezzo

Emma Russo parla di Stefano e Belen: “Una storia finita tra i riflettori, ne ho pagato il prezzo”. La cantante ha raccontato di aver vissuto in prima persona l’effetto dei gossip e dei pettegolezzi sulla sua vita privata, che le hanno portato sofferenza e stress. La nona edizione di Amici, invece, resta impressa come una delle più viste e apprezzate dal pubblico, ma Emma si concentra sul prezzo personale che ha dovuto pagare lontano dalle telecamere.

La nona edizione di Amici di Maria De Filippi è rimasta nella memoria del pubblico come una delle più seguite e amate del talent show. Tra le vicende che hanno fatto discutere e sognare i fan, spicca senza dubbio la relazione tra Emma Marrone e Stefano De Martino, due ex allievi il cui legame ha catturato l’attenzione ben oltre il contesto del programma. Tre anni d’amore e carriera in ascesa. Emma e Stefano sono stati insieme per circa tre anni, in un periodo in cui entrambe le loro carriere stavano prendendo il volo. Nel 2012, però, gli equilibri si sono stravolti: l’arrivo di Belen Rodriguez ha cambiato tutto, portando alla fine di una coppia e alla nascita di un’altra. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

