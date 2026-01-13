Gloria Rosboch dieci anni fa l’omicidio della professoressa di Castellamonte | il caso ispira il film La Gioia presto al cinema

Dieci anni dopo l’omicidio della professoressa Gloria Rosboch a Castellamonte, il caso ispira il film “La Gioia”, prossimo alle sale. Le riprese si svolgono tra luoghi noti di Torino, come Piazza IV Marzo, Piazza Vittorio e il Caffè Elena, riconoscibili ai residenti. Un racconto che ripercorre eventi reali attraverso la lente del cinema, mantenendo intatti i ricordi e le atmosfere di quei giorni.

Piazza IV Marzo, Piazza Vittorio e il Caffè Elena. I torinesi riconosceranno luoghi familiari tra le location de 'La Gioia'. Il film di Nicolangelo Gelormini con Valeria Golino, Saul Nanni, Jasmine Trinca e Francesco Colella, presentato all'81esima Mostra del Cinema di Venezia, è stato l'unico.

13 gennaio 2016 - 13 gennaio 2026: dieci anni esatti senza Gloria Rosboch. Dal delitto che sconvolse il Canavese al film in uscita - Il 13 gennaio 2016 Gloria Rosboch uscì di casa a Castellamonte dicendo ai genitori che doveva andare a scuola per una riunione. giornalelavoce.it

L’omicidio di Gloria Rosboch e l’errore del suo assassino - L'insegnante fu prima truffata e poi uccisa da un suo ex allievo che aveva organizzato tutto per incolpare un suo complice ... ilpost.it

La storia dell'omicidio di Gloria Rosboch: prof di francese uccisa da un allievo nei boschi del Piemonte. A febbraio il film x.com

Gloria Rosboch, 49 anni, percorreva le strade gelide di Castellamonte, quel pomeriggio di mercoledì 13 gennaio 2016. La testa confusa e il cuore in tumulto per quell'appuntamento che aveva desiderato e temuto. Lui aveva vent'anni e da tre era diventato la s - facebook.com facebook

