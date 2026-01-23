Poca neve a Piano Battaglia slitta l' apertura degli impianti di risalita

A Piano Battaglia, l'apertura degli impianti di risalita prevista per il prossimo weekend è stata rinviata a causa delle condizioni nevose. La quantità di neve attuale non consente ancora l'apertura degli impianti, influendo sui piani di inizio stagione per gli appassionati della zona. La situazione sarà monitorata nei prossimi giorni, con l'obiettivo di garantire sicurezza e qualità dell'esperienza per gli utenti.

La speranza di riuscire ad aprire gli impianti di Piano Battaglia nel weekend in arrivo non aveva fatto i conti con una variabile di tutto rispetto: la neve. Che non c'è. Quella caduta nei giorni scorsi si è sciolta e dunque non si potrà ancora sciare nonostante l'esito positivo dei sopralluoghi.

C'è la neve a Piano Battaglia ma per sciare si dovrà attendere: impianti aperti non prima del 24 gennaio

