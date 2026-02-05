La città si svuota, i quartieri si svuotano di residenti. Molti giovani lasciano Firenze, portando via le loro speranze e il loro futuro. L’ultimo mese segna una perdita significativa: si parla di un’intera generazione che lascia la città, con valigie in mano e senza rimorsi. La nostalgia di un tempo in cui Firenze era il cuore pulsante di emozioni e vita sembra ormai un ricordo lontano.

Firenze, 5 febbraio 2026 – Valigia pronta, nessun rimpianto e tanti saluti a Firenze. Sembrano lontanissimi i tempi di “La porti un bacione a Firenze“, quando la distanza dalla città era vissuta con sofferenza e nostalgia. Oggi, invece, chi se ne va lo fa spesso sbattendo la porta, in segno di liberazione da caro vita e caro mattone. Un processo comune a tanti (ex) residenti, per la precisione 14.562 solo nell’ultimo decennio. Abitanti in fuga, dal centro soprattutto ma anche – ed è quello che colpisce – dai quartieri. Il dato emerge confrontando i numeri sulla popolazione di gennaio 2026 elaborati dall’ufficio statistica del Comune con gli stessi dati di dieci e tre anni fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La fuga dei residenti, i quartieri si svuotano. “Stiamo perdendo un’intera generazione”

