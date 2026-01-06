La Danimarca dice addio al postino | stiamo perdendo un linguaggio che nelle Feste diventa un rituale

La Danimarca sta abbandonando il servizio postale tradizionale, portando alla perdita di un modo di comunicare che durante le festività assumeva un significato speciale. L'invio delle cartoline di Natale rappresentava un gesto di attenzione e affetto tramandato nel tempo, un rituale che si sta lentamente dissolvendo. Questa evoluzione riflette i cambiamenti nelle abitudini di comunicazione, segnando la fine di una tradizione che ha accompagnato molte generazioni.

Spedire una cartolina di Natale può sembrare obsoleto, un capriccio vintage. Lo scambio degli auguri postali con alcune famiglie, legate da vecchia amicizia, è un'abitudine che mi ha tramandato mia madre (1906-1998). E volevo proseguire la tradizione anche quest'anno. Che impegno! Non ho faticato a trovare le cartoline natalizie. E le ho redatte con cura, riesumando la stilografica Sheaffer da calligrafia con cui preparavo i lucidi per la lavagna luminosa, quando PowerPoint non esisteva ancora. Ma dove imbucarle? A Milano, le cassette rosse sono scomparse. Per fortuna, una gita in campagna ha risolto il problema.

La Danimarca dice addio alle lettere: dopo quattro secoli il postino va in pensione - In Danimarca il postino va in pensione dopo quattro secoli: è il primo paese al mondo ad abolire la posta cartacea e a riscrive la storia delle comunicazioni. msn.com

Addio a lettere e cartoline, il digitale ha vinto: la Danimarca è il primo Paese a eliminare il servizio postale - Dopo 400 anni in Danimarca non sarà più possibile inviare corrispondenza cartacea con il servizio pubblico nazionale: l’invio di posta ordinaria era crollato di oltre il 90% dal 2000 ... msn.com

