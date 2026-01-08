Monza quartieri con la luce a singhiozzo | sui social scoppia la protesta dei cittadini La replica | Stiamo rinnovando la rete
A Monza, diversi quartieri segnalano interruzioni nell’illuminazione pubblica, con alcune strade come via Luca della Robbia, via Pellegrini, via Cantalupo e via Poliziano rimaste al buio per più notti. I cittadini esprimono preoccupazione sui social, mentre le autorità spiegano che si tratta di un intervento di rinnovo della rete elettrica. La situazione evidenzia le difficoltà di un servizio essenziale in alcune zone della città.
Monza – Numerosi cittadini stanno denunciando sui social problemi di illuminazione pubblica in diversi quartieri di Monza, a partire da Cederna, dove le lamentele si sono concentrate su via Luca della Robbia, via Pellegrini, via Cantalupo e via Poliziano, rimaste al buio per più notti consecutive. Disagi analoghi sono stati segnalati anche nella vicina via Rota, tra Cederna e Regina Pacis. Ma il fenomeno non riguarda solo un’area circoscritta. Sul lato opposto della città problemi si sono verificati in via Baraggia, nella zona dell’ospedale, mentre nei primi giorni di gennaio le segnalazioni hanno interessato anche il quartiere San Carlo: via Marsala, dal supermercato Coop fino a viale Europa, oltre a via Bracco e a via Calatafimi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
