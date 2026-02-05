La fine dell’accordo tra Stati Uniti e Russia sui controlli nucleari cambia gli equilibri mondiali. Con la scadenza dell’accordo New START, i due Paesi non devono più rispettare i limiti sulle testate strategiche, lasciando spazio a un possibile aumento delle armi nucleari. La decisione preoccupa gli alleati e apre dubbi sulla stabilità internazionale.

La scadenza dell'accordo New START fra Stati Uniti e Russia elimina gli obblighi sulla non proliferazione delle testate "strategiche" L’ultimo trattato di controllo sulle armi nucleari fra Stati Uniti e Russia è scaduto giovedì, di fatto liberando i due paesi da ogni limitazione formale sui propri armamenti nucleari. Il trattato New START era stato firmato nel 2010 e rinnovato nel 2021 e la sua fine potrebbe rappresentare anche la conclusione definitiva della stagione del controllo delle armi nucleari iniziata negli anni Settanta, dopo che alcuni trattati erano già stati via via eliminati o lasciati scadere nell’ultimo decennio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La fine dei controlli sulle armi nucleari

Approfondimenti su New START

La fine del patto New START riaccende le paure di una nuova corsa agli armamenti nucleari.

Recenti sviluppi nel panorama politico cinese hanno portato alla rimozione del capo dell’esercito, con accuse di spionaggio riguardanti il programma nucleare.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Were We Really Lucky to Survive a Century of Nuclear Threats

Ultime notizie su New START

Argomenti discussi: Movida sicura. Le attività e i dati dei controlli interforze del fine settimana Notizie; RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI DI SICUREZZA; Rovigo lascia alle spalle sei mesi di zona rossa: il prefetto annuncia la fine dei controlli straordinari; La riforma della Corte dei conti: come abbattere i controlli di legalità.

Un fine settimana di controlli sui ciucchi alla guida nel FossaneseOltre a due patenti ritirate, nel bilancio delle attività anche due contestazioni per uso di stupefacenti e un ordine di allontanamento per ubriachezza ... cuneodice.it

Vigevano, controlli straordinari dei carabinieri nel fine settimana. Tre giovani fermati con la droga e denunciatiErano a bordo di un veicolo appena uscito dall’area boschiva di Cilavegna. In macchina trovati tre involucri contenenti cocaina e hashish ... laprovinciapavese.gelocal.it

Polizia stradale, un fine settimana di controlli sulle strade della provincia di Cremona facebook

Polizia stradale, un fine settimana di controlli sulle strade della provincia di Cremona x.com