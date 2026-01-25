Xi Jinping caccia il capo dell’esercito terremoto a Pechino | Ha passato agli Usa segreti sulle armi nucleari cinesi

Recenti sviluppi nel panorama politico cinese hanno portato alla rimozione del capo dell’esercito, con accuse di spionaggio riguardanti il programma nucleare. L’incidente evidenzia tensioni interne e preoccupazioni sulla sicurezza nazionale, coinvolgendo anche presunti passaggi di informazioni riservate agli Stati Uniti. Questa vicenda rappresenta un importante punto di svolta nel contesto delle relazioni tra Cina e potenze straniere, sollevando interrogativi sulla stabilità delle gerarchie militari e sulla gestione delle questioni di sicurezza.

Spionaggio sul programma nucleare cinese al più alto livello delle gerarchie militari. È l’accusa che scuote in queste ore il regime di Pechino. Sabato Zhang Youxia, il capo delle Forze armate cinesi, è stato messo sotto indagine e rimosso dal suo incarico da Xi Jinping, ufficialmente con l’accusa di corruzione e «violazioni alla disciplina di partito e alle leggi dello Stato». Dietro quella formulazione generica, rivela oggi il Wall Street Journal, si celerebbero una serie di pesanti addebiti ai danni di Zhang. Il più grave di questi riguarderebbe il passaggio di informazioni riservatissime sul programma nucleare del Paese al nemico n° 1 della Cina, gli Usa.🔗 Leggi su Open.online

Xi Jinping è il capo dell’esercito cinese: cacciati gli ultimi due membri della Commissione militareXi Jinping è il leader della Repubblica Popolare Cinese e capo dell’esercito.

