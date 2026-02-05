La FIFA potrebbe decidere di togliere agli Stati Uniti l’organizzazione dei Mondiali del 2026, ma si tratta di una possibilità molto remota. Tra polemiche e tensioni politiche, l’ente calcistico internazionale ha a disposizione una clausola legale che potrebbe intervenire, ma finora nessuno pensa che questa strada venga davvero percorsa. La decisione resta molto lontana dall’orizzonte, e gli USA sembrano ancora favoriti come ospitanti.

Tra tensioni politiche e polemiche internazionali, c'è grande dibattito sull'opportunità di far ospitare i Mondiali 2026 agli Stati Uniti: la FIFA avrebbe gli strumenti legali per intervenire e modificare la sede, ma si tratta di uno scenario resta estremo e altamente improbabile.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su FIFA Mondiali2026

L’intervento degli Stati Uniti in Venezuela solleva preoccupazioni sulla stabilità politica e sulla coerenza delle decisioni sportive internazionali.

Il Suriname si è qualificato per i playoff dei Mondiali 2026, ma il suo sogno potrebbe essere interrotto a causa di un possibile procedimento aperto dalla FIFA.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su FIFA Mondiali2026

La FIFA può togliere agli USA i Mondiali 2026 con una clausola semisconosciuta (ma non accadrà)Tra tensioni politiche e polemiche internazionali, c'è grande dibattito sull'opportunità di far ospitare i Mondiali 2026 agli Stati Uniti: la FIFA avrebbe ... fanpage.it

Gaza: Infantino, la Fifa non può risolvere problemi geopoliticiLa Fifa non può risolvere i problemi geopolitici, ma può e deve promuovere il calcio in tutto il mondo sfruttandone i valori unificanti, educativi, culturali e umanitari. Lo ha detto il presidente ... ansa.it

Dopo aver co-scritto “OLE OLE”, brano ufficiale dei Mondiali FIFA per la squadra svizzera, torna ora con un nuovo progetto che racconta la sua evoluzione artistica... facebook

Sullo sfondo dei grandi eventi sportivi - oltre alla Fifa World Cup, anche il Super Bowl '27 e le Olimpiadi '28 - un'America di "violenza e morti insensate". Bass: "Noi non siamo questi, ma una città costruita dalle comunità native e dai coloni messicani" x.com