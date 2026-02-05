La FIFA può togliere agli USA i Mondiali 2026 con una clausola semisconosciuta ma non accadrà

La FIFA potrebbe decidere di togliere agli Stati Uniti l’organizzazione dei Mondiali del 2026, ma si tratta di una possibilità molto remota. Tra polemiche e tensioni politiche, l’ente calcistico internazionale ha a disposizione una clausola legale che potrebbe intervenire, ma finora nessuno pensa che questa strada venga davvero percorsa. La decisione resta molto lontana dall’orizzonte, e gli USA sembrano ancora favoriti come ospitanti.

Tra tensioni politiche e polemiche internazionali, c'è grande dibattito sull'opportunità di far ospitare i Mondiali 2026 agli Stati Uniti: la FIFA avrebbe gli strumenti legali per intervenire e modificare la sede, ma si tratta di uno scenario resta estremo e altamente improbabile.

