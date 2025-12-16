Il Suriname rischia l'esclusione dai playoff per i Mondiali 2026 | la FIFA può aprire un procedimento

Il Suriname si è qualificato per i playoff dei Mondiali 2026, ma il suo sogno potrebbe essere interrotto a causa di un possibile procedimento aperto dalla FIFA. La nazionale potrebbe perdere la possibilità di partecipare alla fase finale del torneo, mettendo a rischio la sua presenza nella competizione mondiale.

La nazionale del Suriname si è qualificata per i playoff dei Mondiali 2026. Ma il sogno della Coppa del Mondo potrebbe svanire prima di cominciare. La federazione rischia una sanzione della FIFA, che se arrivasse porterebbe in automatico all'esclusione. Fanpage.it

