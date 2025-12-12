Parco della Salute al quartiere Furnasè tutto pronto per la festa d’inaugurazione

Il Parco della Salute di Fornasè si appresta ad aprire le sue porte con un'ampia area verde di 120.000 metri quadrati dedicata a benessere, sport e relax. Situato nel quartiere Furnasè, offrirà spazi per camminare, pedalare, giocare e mantenersi in forma, arricchendo la zona con prati, orti urbani e strutture sportive all'aperto.

Una nuova e grande area verde comunale da 120mila metri quadrati al quartiere Fornasè, dove mantenersi in forma, camminare, pedalare, rilassarsi e giocare a basket e a volley: in poche parole, sta per nascere il “Parco della Salute“, che comprenderà prati, orti urbani, aree fitness, piste ciclabili, spazi sportivi all’aperto, dalla ferrovia Milano-Asso, a est, alla superstrada Milano-Meda, a ovest, girando intorno alle palazzine della Social City. La sua inaugurazione, con tanto del taglio del nastro tricolore e della svelatura della targa, è prevista per la tarda mattinata di domani, alle 11.15, in quello che è l’ultimo settore verde e polifunzionale appena realizzato del parco, vale a dire nei nuovi e attrezzati 20mila metri quadrati tra le vie Galilei, Tobagi e XXIV Maggio, dove sono stati costruiti un playground da basket, un campo da volley e un’area cani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

