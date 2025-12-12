Parco della Salute al quartiere Furnasè tutto pronto per la festa d’inaugurazione
Il Parco della Salute di Fornasè si appresta ad aprire le sue porte con un'ampia area verde di 120.000 metri quadrati dedicata a benessere, sport e relax. Situato nel quartiere Furnasè, offrirà spazi per camminare, pedalare, giocare e mantenersi in forma, arricchendo la zona con prati, orti urbani e strutture sportive all'aperto.
Una nuova e grande area verde comunale da 120mila metri quadrati al quartiere Fornasè, dove mantenersi in forma, camminare, pedalare, rilassarsi e giocare a basket e a volley: in poche parole, sta per nascere il “Parco della Salute“, che comprenderà prati, orti urbani, aree fitness, piste ciclabili, spazi sportivi all’aperto, dalla ferrovia Milano-Asso, a est, alla superstrada Milano-Meda, a ovest, girando intorno alle palazzine della Social City. La sua inaugurazione, con tanto del taglio del nastro tricolore e della svelatura della targa, è prevista per la tarda mattinata di domani, alle 11.15, in quello che è l’ultimo settore verde e polifunzionale appena realizzato del parco, vale a dire nei nuovi e attrezzati 20mila metri quadrati tra le vie Galilei, Tobagi e XXIV Maggio, dove sono stati costruiti un playground da basket, un campo da volley e un’area cani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
INAUGURAZIONE DEL PARCO DELLA SALUTE Sabato 13 dicembre 2025 sarà una giornata importante per la nostra città: inauguriamo ufficialmente il nuovo Parco della Salute in Via Tobagi/XXIV Maggio. L’evento prenderà il via alle ore 11.15 e sarà l’o - facebook.com Vai su Facebook
Parco della salute a Monticelli, il Comune affida gli incarichi. Aree dedicate a persone affette da patologie, spazi per sport, lettura e studio - ASCOLI Due polmoni verdi a Monticelli, con l’obiettivo di generare benessere e rigenerare la socializzazione, che ora iniziano a prendere i contorni della concretezza. Si legge su corriereadriatico.it
Parco della salute, procedono i lavori - Sta per nascere a Monticelli uno dei progetti più innovativi e attesi del territorio ascolano: il Parco della Salute. Da ilrestodelcarlino.it