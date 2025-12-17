Emozioni al Teatro Petrarca con gli studenti della Margaritone
Durante le festività natalizie, il Teatro Petrarca si è animato con le emozioni degli studenti della Margaritone. Famiglie, insegnanti e staff dell’Istituto si sono riuniti per condividere un momento di festa e auguri, celebrando insieme lo spirito di comunità e di solidarietà che rende speciale questo periodo dell’anno.
In occasione delle festività natalizie, famiglie, insegnanti e personale dell’Istituto Comprensivo Margaritone di Arezzo si sono ritrovati al Teatro Petrarca per il tradizionale incontro di auguri. Mercoledì 17 dicembre, sul palco del teatro cittadino, gli alunni della scuola dell’infanzia. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
