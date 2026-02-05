La fiaccola a Monza Il diluvio non spegne l’entusiasmo olimpico I big sotto il braciere

La fiaccola olimpica a Monza accende l’entusiasmo mentre il diluvio non ferma la gente. I partecipanti, anche sotto la pioggia, si sono radunati in piazza Trento e Trieste per assistere all’accensione del fuoco sacro. Quando la fiamma ha toccato il braciere, il silenzio è stato rotto da un forte boato. Poi, un’onda di voci si è alzata forte verso il cielo grigio, cancellando pioggia e stanchezza. La piazza si è riempita di energia, pronta

Quando la fiamma ha toccato il braciere, in piazza Trento e Trieste è esploso il boato. Un’onda di voci si è alzata verso il cielo uggioso di ieri sera, cancellando la pioggia, l’attesa, la stanchezza. Era il momento più atteso, quello dell’accensione del fuoco olimpico, simbolo universale di sport e di passione. A compierlo, tre campioni legati in modo profondo a questa terra: Igor Cassina, Arianna Errigo e Marta Pagnini, con anche Luca Santandrea, in rappresentanza degli sponsor dei Giochi olimpici. Davanti a loro, una piazza gremita: migliaia di persone, famiglie, giovani, studenti, atleti, volontari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La fiaccola a Monza. Il diluvio non spegne l’entusiasmo olimpico. I big sotto il braciere Approfondimenti su Monza Fiaccola La pioggia di Udine non spegne l’entusiasmo per la fiamma olimpica. È stata Tara Dragas ad accendere il Braciere olimpico Nonostante la pioggia intensa e il cielo coperto, a Udine si è svolta con partecipazione l’accensione della fiamma olimpica. Milano-Cortina, Mattarella accende il Braciere olimpico. La fiaccola viaggerà per 12mila km (video) La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Monza Fiaccola Argomenti discussi: Modifiche alla circolazione per il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina; Olimpiadi Milano Cortina 2026: la fiaccola in Brianza, cosa c’è da sapere sul passaggio in due tappe; La fiamma olimpica è arrivata a Monza: la grande festa sotto la pioggia; Dall’Alto Milanese fino a Monza: l’anteprima della 59ma tappa del Viaggio della Fiamma Olimpica. Oggi la fiamma olimpica arriva a Monza: a che ora passa, il percorso e tutte le strade chiuseIl 4 febbraio è il giorno del passaggio della fiamma olimpica nel capoluogo con la suggestiva cerimonia dell'accensione del braciere in piazza ... monzatoday.it Nico Acampora sarà tedoforo e porterà la fiaccola olimpica a MonzaUn sogno che diventa realtà. Acampora non sarà solo e in questo viaggio tra le vie del centro sotto gli occhi del mondo sarà accompagnato da cinque persone molto speciali ... monzatoday.it La fiaccola olimpica è arrivata a Monza. Le foto e il racconto facebook A #Monza aspettiamo la fiaccola olimpica... sugli sci Anche domani #domenica #1febbraio, dalle ore 10 alle 18, bimbi e ragazzi under14 potranno cimentarasi gratuitamente sulla pista di neveplast allestita in Piazza Trento e Trieste! Oggi con noi c'er x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.