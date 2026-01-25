Nonostante la pioggia intensa e il cielo coperto, a Udine si è svolta con partecipazione l’accensione della fiamma olimpica. Tara Dragas ha avuto l’onore di accendere il Braciere olimpico, attirando centinaia di persone che hanno seguito l’evento con entusiasmo, dimostrando il valore simbolico e l’unione che l’occasione rappresenta per la città.

Sono state centinaia questo pomeriggio, nonostante la pioggia intensa del mattino e il cielo plumbeo, le persone che hanno accolto la fiamma olimpica a Udine. Una giornata di grande festa ed emozione ha infatti invaso il capoluogo friulano, che ha accompagnato con entusiasmo la fiaccola olimpica di Milano Cortina 2026. Un momento unico per la storia recente della città, vissuto da tanti appassionati lungo il percorso e in piazza Libertà. Sono stati 37 i tedofori che, nel corso delle due ore di staffetta, si sono passati il fuoco olimpico, custodito nella torcia e trasmesso di mano in mano fino all’arrivo in piazza Libertà, dove Tara Dragas ha accesso il Braciere olimpico. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - La pioggia di Udine non spegne l’entusiasmo per la fiamma olimpica. È stata Tara Dragas ad accendere il Braciere olimpico

