Milano-Cortina Mattarella accende il Braciere olimpico La fiaccola viaggerà per 12mila km video

Grande emozione per l’accensione del Braciere Olimpico per Milano Cortina 2026  che si è svolta nel Piazzale del Quirinale con il presidente Sergio Mattarella. Presenti tra gli altri la premier Giorgia Meloni, i presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, il presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, il presidente del Cio, Kirsty Coventry e i ministri dello Sport e delle Infrastrutture, Abodi e Salvini. L’accensione del Braciere Olimpico per Milano Cortina 2026. Il capo dello Stato ha celebrato il rito accendendo la fiamma italiana utilizzando la torcia consegnata ieri da Jasmine Paolini e Filippo Ganna. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

