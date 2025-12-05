Grande emozione per l’accensione del Braciere Olimpico per Milano Cortina 2026 che si è svolta nel Piazzale del Quirinale con il presidente Sergio Mattarella. Presenti tra gli altri la premier Giorgia Meloni, i presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, il presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, il presidente del Cio, Kirsty Coventry e i ministri dello Sport e delle Infrastrutture, Abodi e Salvini. L’accensione del Braciere Olimpico per Milano Cortina 2026. Il capo dello Stato ha celebrato il rito accendendo la fiamma italiana utilizzando la torcia consegnata ieri da Jasmine Paolini e Filippo Ganna. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Milano-Cortina, Mattarella accende il Braciere olimpico. La fiaccola viaggerà per 12mila km (video)