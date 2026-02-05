La doppia morale dei giudici Comprensivi con i black bloc severi con le forze dell' ordine

La decisione del giudice Irene Giani di lasciare liberi tre ultrà arrestati durante i disordini a Torino ha suscitato molte polemiche. La giudice ha spiegato di averli considerati traumatizzati dall’esperienza e incensurati. Nel frattempo, le forze dell’ordine si sono trovate a gestire una situazione complicata, mentre i black bloc sono stati trattati con maggiore severità. La vicenda mette in luce le differenze di trattamento tra i partecipanti ai disordini e le forze dell’ordine intervenute.

Sono incensurati, sono traumatizzati dall'esperienza. È questa la motivazione con cui il giudice torinese Irene Giani libera i tre ultrà arrestati durante il finimondo scatenato a Torino contro la polizia sabato scorso in occasione del corteo dei centri sociali e della sinistra. Una decisione di stampo garantista che si inserisce nel solco di altri pronunciamenti della magistratura nei confronti dei protagonisti di violenze di piazza di ogni genere e in ogni città d'Italia. E che si pone in singolare contrasto con il trattamento che viene riservato dalla magistratura agli uomini delle forze di polizia quando sono loro a finire sotto tiro per i loro comportamenti in servizio.

