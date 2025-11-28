A seguito della decisione della Corte Costituzionale cambia l'istituto della minaccia, resistenza e dell'offesa a pubblico ufficiale. La Corte Costituzionale, infatti, ha accolto la questione sollevata dal Tribunale di Firenze e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che, in automatico, escludeva la possibilità di applicare la speciale causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ai suddetti reati. In base all'articolo 131-bis del Codice Penale permette al giudice di non punire l'imputato quando l'offesa è di particolare tenuità e questo si applica quando, per le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, il fatto non è grave e non è abituale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'ultimo schiaffo alle forze dell'ordine: la decisione dei giudici che può cambiare tutto