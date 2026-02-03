Forze dell’ordine con le mani legate Oggi quelle libere sono dei picchiatori

Le forze dell’ordine si trovano in difficoltà. Oggi molte di loro finiscono aggredite e prese di mira da gruppi di violenti. Sono costrette a stare attente a come rispondono, perché devono agire solo se c’è un reale pericolo e mantenendo le proporzioni. In alcuni casi, finiscono per essere loro a subire gli attacchi, anche quando il loro ruolo è quello di proteggerci.

Chi ha il compito di tutelarci finisce negli agguati, ma deve stare attento ad «agire a scopo difensivo» e con «proporzionalità». «I reparti li volete mobili o immobili?». La domanda dei sindacati di polizia mette il dito nella piaga dopo la follia criminale di sabato a Torino, dove 108 militari sono stati feriti mentre tentavano di garantire l'ordine pubblico sconvolto dagli assalti violenti dei teppisti di Askatasuna e dei loro complici. Ma il quesito è facilmente esteso all'ultimo episodio di cronaca nera in quella Gotham City che è diventata Milano: il carabiniere che ha sparato allo spacciatore nel boschetto-cloaca di Rogoredo è stato immediatamente indagato per omicidio volontario.

