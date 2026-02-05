La dimensione parallela della giustizia

La giustizia parallela di Askatasuna si mostra chiaramente: se nessuno finisce in galera, tutto il discorso sulla lotta armata perde senso. La città di Torino resta tranquilla, e le minacce di un’azione violenta sembrano solo parole. La realtà di un movimento che sceglie di non essere arrestato mette in discussione tutto.

Tutti a casa, compagni. Eccola qui, la prova che mancava all’esistenza di un mondo parallelo: se nessuno va in prigione, lo scenario di un attacco allo Stato si dissolve, la città di Torino a ferro e fuoco evapora, la promessa di Askatasuna di continuare a agire come un movimento di guerriglia diventa una bravata. Il pianeta giustizia viaggia in un’altra dimensione che applica la formula dell’ammorbidente, lava, centrifuga, i panni sporchi tornano quasi immacolati, soffici, una questione risolta in lavatrice con il Dash ideologico e la coccolinata sociologica: l’arresto sì, il carcere no. Dell’assalto alla polizia nulla avanzerà in cronaca, dell’agente circondato, pestato, preso a martellate, niente resterà; della camionetta andata a fuoco e dell’agente rinchiuso dentro che ha rischiato di morire bruciato vivo, tutto svanirà; dei manifestanti a volto coperto che scagliavano sassi, ogni nome sfumerà. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

