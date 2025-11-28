La realtà parallela di X
A volte basta una piccola funzionalità per far crollare un castello di carte. È quello che è successo lo scorso weekend su X, l'ex Twitter, quando è stata introdotta " About this account ", una funzionalità apparentemente innocua con cui gli utenti potevano visualizzare informazioni su qualunque profilo. Tra cui, anche il paese di provenienze. La feature è durata poche ore, prima di essere ritirata da X. E il motivo è chiaro: subito molti utenti l’hanno usata per verificare da dove si connettono alcuni dei principali account della galassia MAGA, il movimento trumpiano che sul sito è fortissimo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
