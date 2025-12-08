Crisi globale ONU | La scuola è uno dei primi pilastri a crollare

Tra le vittime silenziose delle crisi globali, la scuola non resiste più. Quando le risorse si fanno scarse, è uno dei primi pilastri a crollare. E il 2025 lo ha dimostrato con chiarezza. Interi sistemi educativi si sono fermati in paesi già provati da guerre, siccità, epidemie o raccolti falliti. Non si tratta solo di mancanza di banchi o insegnanti, ma di intere generazioni private di ogni prospettiva futura. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

