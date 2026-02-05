La Corte di giustizia UE annulla la decisione dell’Eurocamera sulla revoca dell’immunità a Puigdemont

La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha deciso di annullare la revoca dell’immunità parlamentare a Carles Puigdemont e ai suoi ex ministri Clara Ponsatí e Antoni Comín. La decisione arriva dopo anni di polemiche sulla loro posizione politica e il procedimento europeo. Ora, i tre leader catalani possono tornare a muoversi senza timore di essere arrestati o fermati dall’Europarlamento. La sentenza cambia gli equilibri e riapre la questione dell’indipendenza catalana, con Puigdemont che torna al centro del dibattito politico

Milano, 5 febbraio 2026 – La Corte di giustizia dell'UE (CGUE) si è pronunciata a favore dell'ex presidente catalano e leader degli Junts, Carles Puigdemon t, e degli ex ministri Clara Ponsatí e Antoni Comín, annullando la decisione del Parlamento europeo di revocare l'immunità parlamentare nel 2021. Secondo la sentenza, l'eurodeputato incaricato di esaminare se l'immunità di Puigdemont dovesse essere revocata, noto come relatore, non sarebbe stato imparziale. Il relatore scelto era l'allora eurodeputato bulgaro del partito di destra VMRO, Angel Dzhambazki, appartenente al Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR), che al tempo includeva anche il partito di estrema destra spagnolo Vox, passato in seguito al gruppo dei Patrioti per l'Europa.

