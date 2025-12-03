Qatargate primo sì al Parlamento Ue alla revoca dell’immunità ad Alessandra Moretti | cosa succede ora
La commissione giuridica del Parlamento Ue intanto ha approvato la richiesta avanzata dalla procura belga di revocare l'immunità all'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate. Richiesta respinta invece per l'altra eurodeputata dem Gualmini. La decisione finale sarà comunque presa dalla plenaria del Parlamento Ue. 🔗 Leggi su Fanpage.it
